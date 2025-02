POL-BO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz in Herne: Festnahmen, Kontrollen und ein Happy End

Herne (ots) - Ein Raubversuch auf einen Kiosk in Herne-Mitte hat am frühen Montagmorgen, 17. Februar, die Polizei auf den Plan gerufen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach einem Täter. Gegen 0.10 Uhr betrat der Täter mit einer Schusswaffe in der Hand den Kiosk an der Sodinger Straße 12 und forderte von dem Mitarbeiter (55, aus Herne) die Tageseinnahmen. Der jedoch wehrte sich, woraufhin es zur Rangelei kam. ...

