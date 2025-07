Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen am Wochenende

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen.

Kontrollstellen mit Überwachung der Geschwindigkeit wurden am Freitagnachmittag, 11.07.2025, an der Landstraße 146 im Bereich Äule / Schluchsee mit Unterstützung eines Messfahrzeuges des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald eingerichtet. Tagsüber am Sonntag, 13.07.2025, wurden Kontrollstellen an der Landstraße 148 und der Landstraße 146 im Bereich von Todtmoos und Menzenschwand eingerichtet. Insgesamt wurden 16 Fahrende wegen zu schnellen Fahrens über 21 Stundenkilometer beanstandet, davon 7 Pkw-Fahrer. Ein Motorrad wurde wegen technischer Mängel beanstandet. Insgesamt wurden 74 Motorräder und 26 Pkws kontrolliert. Zudem wurden von dem Messfahrzeug des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 182 Fahrzeuge wegen zu schnellen Fahrens gemessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell