POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zwei Pedelecs aus Fahrradkeller entwendet

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 09.07.2025, 19.30 Uhr bis Sonntag, 13.07.2025, 15.10 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür auf, um in einem Mehrfamilienhaus in eine Erdgeschosswohnung in der Bognor-Regis-Straße zu gelangen. Aus der Wohnung wurden Schmuck und Bargeld ...

