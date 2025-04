POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Europaletten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen verschafften sich im Zeitraum von Sonntag, 20. April 2025, 00:50 Uhr bis Dienstag, 22. April 2025, 9:00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Langen Straße in Delmenhorst. Die Unbekannten entwendeten Bargeld aus der Gaststätte. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben ...

