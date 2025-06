Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Rücksichtsloser PKW-Fahrer verursacht zwei Unfallfluchten hintereinander

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 13.06.2025 zwischen 14.30 Uhr und 15:00 Uhr ereigneten sich zwei Unfälle im Bereich Ohrenbrücke bzw. L 428 in Ingelheim, verursacht durch denselben Fahrzeugführer. Der spätere Beschuldigte geriet zunächst durch ein rücksichtsloses Fahrmanöver in eine brenzlige Verkehrssituation mit einem anderen PKW Fahrer im Bereich des Kreisverkehrs L 428 / Waldeckstraße. Nachdem es hierbei glücklicherweise noch nicht zu einer Kollision gekommen war, verfolgte der Beschuldigte den späteren Geschädigten und fuhr diesem schließlich in der Straße "Im Rheinweg" in das Fahrzeugheck auf. Nach einem kurzen Wortgefecht verließ der Beschuldigte mit seinem grauen Opel Meriva die Unfallörtlichkeit mit hoher Geschwindigkeit. Als er anschließend an der Kreuzung L 428 / Ohrenbrücke das für ihn geltende Rotlicht missachtete, kollidierte er mit einem bevorrechtigten PKW, welcher die L 428 in Fahrtrichtung Großwinternheim befuhr. Der geschädigte PKW war nicht mehr fahrbereit und blieb an der Unfallörtlichkeit zurück. Der Beschuldigte setzte auch hier seine Fahrt fort, wobei er größere Mengen Betriebsflüssigkeit verlor. Durch die Polizei konnte der flüchtige PKW im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Im Rahmen der Unfallgeschehen wurde niemand verletzt, sowohl an den geschädigten PKW als auch am Verursacherfahrzeug entstand Sachschaden. Es erfolgte die richterliche Anordnung der Beschlagnahme und Spurensicherung am Verursacherfahrzeug. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht bzw. gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Aufgrund der im Fahrzeug aufgefundenen verbotenen Gegenstände wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Unfälle werden gebeten sich mit der Polizei Ingelheim (06132-65510) in Verbindung zu setzen.

