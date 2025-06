Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Bundesautobahn 60

Ingelheim (ots)

Am 08.06.2025 gegen 04:34 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 60 in Höhe Ingelheim am Rhein ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren PKW. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wollte ein 37-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug einen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Bingen am Rhein vorausfahrenden 63-jährigen PKW-Fahrer linksseitig überholen. Während des Überholvorgangs kommt es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge durch den Überholenden. In der Folge verlieren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kollidieren mit der Schutzplanke. Beide Fahrer werden hierdurch leicht verletzt und werden im Nachgang durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 0,58 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde durch die aufnehmenden Beamten sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den nunmehr Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile wurden zwei weitere nachfolgende PKW geringfügig beschädigt. Die jeweiligen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die betreffende Richtungsfahrbahn für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000EUR.

