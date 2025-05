Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim, wer kann Hinweise geben?

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 17. Mai, gegen 16:12 Uhr, kam es an der Rheinstraße in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine Pkw-Fahrerin stand an der roten Ampel aus Richtung Binger Straße kommend und beabsichtigte, nach links in den Nahering einzubiegen. Auch auf dem Fahrstreifen für den Geradeausverkehr stand ein Auto.

Plötzlich fuhr ein Rollerfahrer von hinten durch die wartenden Fahrzeuge hindurch, stürzte dabei und prallte gegen einen der haltenden Pkw, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Rollerfahrer, der von Zeugen als etwa 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, vermutlich deutscher Herkunft mit normaler Statur beschrieben wird, trug einen weißen Helm und eine braune Jacke. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu.

Nach dem Unfall stieg der Rollerfahrer auf seinen weißen Roller und flüchtete vom Unfallort in Richtung Frei-Weinheim.

Die Polizei Ingelheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Rollerfahrer geben können, sich per Telefon 06132 65510 oder über das Hinweisportal der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell