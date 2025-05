Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Exhibitionist am Spielplatz - Polizei bittet um Hinweise

Ingelheim (ots)

Am heutigen Samstag kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Vorfall auf dem Mehrgenerationenspielplatz an der Dammstraße in Ingelheim. Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich vor einer Frau und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei Ingelheim bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die Geschädigte, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell