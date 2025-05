Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Ingelheim (ots)

Am 16. Mai gegen 12:40 Uhr kam es im sog. "Apfelkreisel" in der Konrad-Adenauer-Straße nahe der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 42-Jährige Fahrer eines Kleinkraftrades stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens fuhr laut Angaben des Kraftradfahrers aus Richtung Bioscientia/Boehringer kommend in den Kreisel ein, ohne die Vorfahrt des Kraftrades zu achten. Er konnte nur noch eine Gefahrenbremsung durchführen um eine Kollision zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung ARAL-Tankstelle fort ohne sich um den verunfallten Kradfahrer zu kümmern. Da zu dem Zeitpunkt reger Verkehr herrschte bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zu dem roten PKW machen? Die Polizei Ingelheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06132 / 6551-0 entgegen oder über das Hinweisportal der Polizei Rheinland-Pfalz unter www.polizei.rlp.de/de/hinweisportal

