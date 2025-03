LPI-GTH: Sachbeschädigung

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße "Am Bahnhof" ein und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tatzeit liegt zwischen dem 14. März, 18.30 Uhr und gestern, 21.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0068329/2025) in Verbindung zu setzen. (jd) ...

mehr