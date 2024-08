Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Bürogebäude

Stuttgart (ots)

- Brand eines Elektrogerätes führt zu starker Verrauchung

- Eine Person über tragbare Leiter gerettet

Am späten Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Stuttgart in die Bopserstraße in Stuttgart-Mitte zu einem mehrstöckigen Bürogebäude alarmiert. Dort hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Kurz darauf gingen auch Notrufe in der Integrierten Leitstelle ein, in denen Anrufer von einer Rauchentwicklung im Gebäude berichteten. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild. Schon von außen war die Rauchentwicklung deutlich wahrnehmbar. Außerdem machte eine Person am Fenster auf sich aufmerksam. Da unklar war, wie stark das Gebäude verraucht war und ob noch weitere Personen im Gebäude waren, erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe.

Die ersten Einsatzkräfte retteten umgehend die Person am Fenster mit Hilfe einer tragbaren Leiter und nahmen ein Löschrohr unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Innenangriff vor. Glücklicherweise blieb die Person unverletzt. Alle anderen konnten das Gebäude, gewarnt durch die Brandmeldeanlage, vor Eintreffen der Feuerwehr ebenfalls unverletzt verlassen.

Da der Brand zügig gelöscht werden konnte, konzentrierten sich die Maßnahmen anschließend auf das Belüften des betroffenen Bereiches. Zeitgleich wurden durch die mittlerweile nachgerückten Kräfte alle weiteren Stockwerke auf Brandrauch und Personen abgesucht. Die Verrauchung beschränkte sich auf das 1. und 2. OG. Es waren keine weiteren Personen mehr im Gebäude.

Während erste Kräfte bereits wieder die Einsatzstelle verließen wurde das Gebäude noch aufwendig mit speziellen Lüftern vom Rauch befreit. Auf Grund der Gebäudestruktur dauerte die Belüftung noch bis ca. 20 Uhr. Zeitgleich wurden zur Kontrolle immer wieder Messungen auf Brandgase in den Räumlichkeiten durchgeführt. Gegen 20:30 Uhr konnte die Einsatzstelle an den Hausmeister übergeben werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Bilddokumentation

Feuerwache 2: Löschzug, Abrollbehälter-Atemschutz, Abrollbehälter-Lüftung, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst

2 Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

