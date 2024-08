Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Gefahrstoffeinsatz 3 - Chemieunfall - Mehrere tausend Liter Gefahrstoff ausgetreten - Feuerwehr zur Chemikalienaufnahme im Einsatz

Stuttgart (ots)

Am Samstagnachmittag meldete ein Mitarbeiter eines Industriebetriebs in Weilimdorf der Feuerwehr, dass ein Gefahrstoff unkontrolliert ausgetreten sei. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass mehrere tausend Liter einer flüssigen Chemikalie über Nacht aus einem Tank ausgetreten und in eine dafür vorgesehene Tanktasse geflossen waren. Die Feuerwehr unterstützte den Betreiber der Anlage, den Gefahrstoff in geschlossene Transportbehälter umzupumpen und Restmengen mit Bindemittel aufzunehmen. Für Personen bestand zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefahr.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Löschzug, Abrollbehälter Atemschutz und Abrollbehälter Umweltschutz Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik Feuerwache 5: Abrollbehälter Sonderlöschmittel

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Weilimdorf: 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge, Mannschafttransportfahrzeug Abteilung Hedelfingen: Löschfahrzeug, Gerätewagen Messtechnik Abteilung Degerloch: Einsatzleitwagen Führungsunterstützung

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen

