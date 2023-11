POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar, Bella Clava, Ecke Bahnhofstraße, 24.11.2023, 17:58 Uhr Am Freitagabend befuhr eine 18-Jährige aus Uslar mit ihrem Pkw die Straße "Bella Clava" und biegt nach links in die Bahnhofstraße ab. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 27-Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, der mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. An beiden Pkw ...

