POL-HH: 241021-3. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Wandsbek

Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Wandsbek



Tatzeit: 18.10.2024, 16:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Königstraße

Nachdem am Freitagnachmittag ein noch Unbekannter ein Mädchen im Stadtteil Wandsbek sexuell bedrängt haben soll, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamts für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand sich das 9-jährige Mädchen auf ihrem Heimweg, als ihr an der Wohnanschrift beim Betreten des Treppenhauses ein Unbekannter folgte. Dieser sprach das Kind an, hielt es fest und berührte es unsittlich mit mutmaßlich sexueller Motivation. Das Mädchen konnte den Mann daraufhin von sich wegdrücken und in einen Fahrstuhl laufen.

Die 9-Jährige begab sich in die elterliche Wohnung und erstattete wenig später im Beisein ihrer Mutter eine Anzeige an einem Polizeikommissariat.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 30-40 Jahre - circa 170-180 cm groß - kurze, hellbraune Haare - schlanke Statur - dunkle Augenfarbe - sprach akzentfreies Deutsch - bekleidet mit einer hellen, orangenen Trainingsjacke - führte ein schwarzes Fahrrad mit sich

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

