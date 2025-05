Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Polizei Ingelheim sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Ingelheim (ots)

Am Montagabend, den 12. Mai 2025, kam es in Ingelheim gegen 22:09 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Bereich des Gehauswegs in Fahrtrichtung Rotweinstraße. Der zur Zeit unbekannte Fahrer eines grauen PKW mit Mainzer Kennzeichen geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort mit einer Warnbake und hiernach mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Fahrzeug auf ein weiteres davorstehendes Auto geschoben, welches ebenfalls beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Mainzer Straße. Zeugen meldeten der Polizei einen an der Front stark beschädigten grauen Audi Kombi, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort entfernte. Die Polizei Ingelheim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingelheim unter der Telefonnummer 06132 6551-0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisportal der Polizei Rheinland-Pfalz nutzen: 👉 www.polizei.rlp.de/de/hinweisportal

