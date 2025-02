Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeistreife verhindert Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Sonntag (09.02.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 52-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto fährt. Gegen 14.15 Uhr stellten die Beamten ein Auto in der Friedberger Straße fest, das verbotswidrig dort parkte. Hierbei bemerkte die Beamten zudem mehrere leere Bierflaschen im Auto. Der 52-jährige Besitzer des Autos kam hinzu und sprach die Beamten an. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Sie stellten daraufhin den Autoschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Das Auto parkten die Beamten dann ordnungsgemäß - natürlich mit Einverständnis des 52-Jährigen

