POL-PIING: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung in Ingelheimer Schnellrestaurant

Ingelheim (ots) - Am Samstag, den 17. Mai, gegen 16:12 Uhr, kam es an der Rheinstraße in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine Pkw-Fahrerin stand an der roten Ampel aus Richtung Binger Straße kommend und beabsichtigte, nach links in den Nahering einzubiegen. Auch auf dem Fahrstreifen für den Geradeausverkehr stand ein Auto. Plötzlich ...

mehr