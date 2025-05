Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/BAB5/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall aufgrund von Sekundenschlaf

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr kollidierte ein 60-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz auf der BAB5 in Fahrtrichtung Darmstadt, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs, zunächst mit der Mittelleitplanke. Als der Fahrer dies bemerkte und wieder wach wurde, riss er das Lenkrad ruckartig nach rechts und kollidierte hierbei mit dem Heck eines daneben fahrenden LKW. Der LKW wiederum kollidierte aufgrund dessen mit der Leitplanke und drehte sich einmal und die eigene Achse. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten musste die BAB5 in Fahrtrichtung Darmstadt ab der Anschlussstelle Ladenburg für ca. 30 Minuten vollgesperrt und im Anschluss lediglich der rechte Fahrstreifen bis 06:40 Uhr gesperrt werden. Der 60-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Mercedes-Benz war nach dem Unfall so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

