POL-PDLU: Auto in der Hauptstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Heßheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.04.2025, gegen 18:00 Uhr und dem 20.04.2025, gegen 11:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Außenspiegel an der Fahrerseite eines grauen Opels. Dieser war in der Hauptstraße geparkt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Wer hat in der Hauptstraße Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

