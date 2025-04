POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) - Am 19.04.2025, gegen 19:17 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass unbekannte Täter in dessen Kellerabteil in der Elisabethstraße einbrachen. Sie hebelten das dort angebrachte Schloss auf und stahlen einen E-Scooter. Es entstand ein Schaden von rund 325 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber im Bereich Elisabethstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugen werden gebeten sich ...

