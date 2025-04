Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung des Straßenverkehrs

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:35 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fahrzeugführer, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bahnhofstraße befahren würde. Der Fahrer habe mit seinem weißen Kia Ceed rücksichtslos mehrere Fahrzeuge überholt, fuhr mitten auf der Spur und missachtete bei seiner Fahrt auch mehrere rote Ampeln. In mindestens einer Überholsituation kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung, weshalb ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet wurde.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten machen können oder durch die Fahrweise sogar gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

