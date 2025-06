Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum vom 06.06.2025 bis zum frühen Vormittag des 08.06.2025 kam es in Ingelheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hochstraße in Richtung der Schubertstraße und touchierte hierbei in Höhe einer dortigen Kfz-Werkstatt einen am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Heinrich-Wieland-Straße geparkten Kleinwagen. An dem betroffenen Kleinwagen entstand hierdurch Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Ingelheim hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter 06132 65510 oder über das Hinweisportal der Polizei zu melden.

