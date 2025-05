POL-SU: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit jugendlichem Radfahrer

Siegburg (ots) - Unbekannte brachen in den Morgenstunden in Siegburg in eine Gaststätte an der Wahnbachtalstraße ein, welche sich unmittelbar an der Sieg befindet. Mit bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter zwischen Samstag, 10.05.2025, 00:00 Uhr, und Samstag, 10.05.2025, 07:30 Uhr, gewaltsam in die Gaststätte ein. Durch Aufhebeln von einem Rollladen im 1. Obergeschoss, sind die Unbekannten vermutlich ...

