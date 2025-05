Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gaststätte - Bargeld entwendet

Siegburg (ots)

Unbekannte brachen in den Morgenstunden in Siegburg in eine Gaststätte an der Wahnbachtalstraße ein, welche sich unmittelbar an der Sieg befindet. Mit bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter zwischen Samstag, 10.05.2025, 00:00 Uhr, und Samstag, 10.05.2025, 07:30 Uhr, gewaltsam in die Gaststätte ein. Durch Aufhebeln von einem Rollladen im 1. Obergeschoss, sind die Unbekannten vermutlich in die Räumlichkeiten gekommen. Eine vor Ort gefundene Leiter wurde dabei als Hilfsmittel genommen. Entwenden wurden mehrere Hundert Euro aus einer Geldkassette. Eine Zeugin hörte in der Nacht verdächtigte Geräusche, dachte aber sie stammen von berechtigten Personen und hat den Geräuschen dadurch keine weitere Bedeutung zugemessen. Der oder die Täter flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtigtes im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (MK)

