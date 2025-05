Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Knapp 3 Promille/ Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Siegburg (ots)

Am Freitag (09. Mai) wurde der Polizei in Siegburg gegen 19:50 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Laut eines Verkehrsteilnehmers sollte eine Fahrzeugführerin eine auffällige Fahrweise zeigen. Das gemeldete Fahrzeug konnte mitsamt Fahrerin von den eingesetzten Beamten in der Straße "Steinwiese" Kaldauen angetroffen werden. Der Zeuge gab an, dass der Citroen der Frau zuvor bei einem Abbiegevorgang einen Bordstein touchiert und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Außerdem soll im Bereich der Wahnbachtalstraße bei erlaubten 70 km/h nur etwa 10 km/h gefahren worden sein. Die Polizisten nahmen bei der 41 Jahre alten Frau sogleich Alkoholgeruch wahr. Da der Zeuge eindeutig gesehen hatte, dass sie das Fahrzeug geführt hatte, nahmen die Beamten die mutmaßliche Alkoholsünderin mit zu einer Polizeiwache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 2,9 Promille. Ein Arzt entnahm der Siegburgerin eine Blutprobe. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde der 41-Jährigen ausdrücklich untersagt. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

