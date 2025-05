Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Pkw und Wohnung

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Samstagmorgen (10. Mai) verständigte eine 21 Jahre alte Frau in Sankt Augustin die Polizei, um den Aufbruch ihres Pkw anzuzeigen. Vor Ort trafen die Beamten in der Marie-Curie-Straße im Ortsteil Menden auf die Geschädigte und ihr Auto, das auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio abgestellt worden war. Die Sankt Augustinerin gab an, ihren Kleinwagen gegen 01:00 Uhr verschlossen dort geparkt zu habe. Nach der Rückkehr gegen 04:30 Uhr habe sie festgestellt, dass die hintere rechte Seitenscheibe eingeworfen worden war. Aus dem Inneren des Skoda wurden nach Angaben der Frau ein Schlüsselbund, Goldschmuck, ein dreistelliger Bargeldbetrag, ein Checkkartenportemonnaie, Debit- und Kreditkarten sowie Designer Sneakers gestohlen. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 22.000 Euro beziffert. Die 21-Jährige befürchtete, dass der entwendete Schlüsselbund verwendet werden könne, um auch in ihre Wohnung in der Bonner Straße im Ortsteil Mülldorf einzudringen. Diese Befürchtung bestätigte sich wenig später. Möglicherweise wurde zum Betreten der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses der zuvor aus dem Pkw entwendete Schlüssel benutzt. Die Wohnung wurde einbruchstypisch durchsucht. Nach Angaben der Bewohnerin wurden fünf Paar Desinger- Schuhe, eine Designer-Handtasche, eine Spielekonsole, ein Laptop und ein Tablet entwendet. Der Gesamtschaden wurde hier auf über 10.000 Euro geschätzt. Spezialisten der Spurensicherung der Siegburger Kriminalpolizei nahmen vor Ort ihre Arbeit auf. Hinweise zu dem Aufbruch des Pkw, den Einbruch in die Wohnung, zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge nicht zum sicheren Aufbewahren von Wertgegenständen, Dokumenten, Bargeld und ähnlichem geeignet sind. Nehmen Sie beim Verlassen Ihres Fahrzeugs möglichst alle Gegenstände von Wert mit sich. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell