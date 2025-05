Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Heckenbrand in Niederkassel durch Unkrautbekämpfung mit Gasbrenner - zwei Leichtverletzte

Niederkassel (ots)

Am Samstagnachmittag (10. Mai) wurde die Feuerwehr Niederkassel zu einem Brand in der Talstraße alarmiert. Im Bereich eines Privatgrundstücks war es zu einem Heckenbrand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen bekämpfte ein 50-jähriger Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut. Eine sieben Meter lange Hecke ist dabei vollständig abgebrannt. Durch das Feuer wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Eigentümer, sowie ein zufällig vorbeigekommender Passant versuchten das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen und erlitten dabei leichte Brandverletzungen am Oberkörper. Der Eigentümer wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik für Verbrennungen gebracht. Durch den Brand kam es auch zu Sachschäden. Ein, an der Hecke befindlicher, Zigarettenautomat geriet in Brand und wurde beschädigt. Ebenfalls wurden durch Funkenflug zwei Trampoline, sowie Gartenpolster der Nachbarn beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (MK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell