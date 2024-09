Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

59-Jährige nach Kollision schwer verletzt

Goch (ots)

Am Montag (9. September 2024) gegen 11:35 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann aus Xanten vom rechten Fahrbahnrand der Asperdener Straße (B 504 )in Richtung Kessel an, als es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden 59-jährigen Frau aus Goch kam. Der Opel Corsa des Xanteners und der Peugeot 301 der Gocherin mussten abgeschleppt werden. Die Gocherin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die B 504 bis 13 Uhr ab. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell