POL-KLE: Weeze - Werkzeuge von Baustellengelände entwendet: Die Polizei ermittelt

Emmerich am Rhein-Elten (ots) - Am Montag (9.September 2024) kam es zwischen 11:25 Uhr und 12:15 Uhr an der Klosterstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 67-jährige Halter eines schwarzen 5er BMW hatte seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe eines Küchenstudios abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich ...

mehr