Polizei Münster

POL-MS: Auto kollidiert mit Baum - Fahrerin leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (13.5.) kurz nach 13 Uhr ist eine 67-jährige Frau auf einem Schulparkplatz am Enschedeweg im Ortsteil Gievenbeck aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto in einen Baum gefahren.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchte die Münsteranerin, in eine Parklücke einzuparken. Aus unbekannten Gründen beschleunigte das Fahrzeug, fuhr über einen Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Die 67-Jährige verletzte sich dabei leicht. Ihr Enkelsohn, der während des Unfalls auf dem Beifahrersitz saß, blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten beide Fahrzeuginsassen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell