POL-GE: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Neustadt am Montag, 28. Juli 2025, musste ein Radfahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der 50-jährige Gelsenkirchener fuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg des Junkerwegs, um weiter in Richtung Wickingstraße zu fahren. Als er sich auf der Fahrbahn befand, bog ein Auto von der Munscheidstraße kommend links in den Junkerweg ein und wollte auf diesem in Richtung Autobahn 40 weiterfahren. Der Radfahrer musste eine Notbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Er stürzte und verletzte sich schwer.

Die Autofahrerin, eine 50-jährige Bochumerin, konnte im Nachgang ermittelt werden, nachdem sie zunächst weitergefahren war. Das Verkehrskommissariat der Polizei Gelsenkirchen hat nun die Ermittlungen aufgenommen

