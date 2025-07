Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei nimmt Diebe im Fluchtwagen fest

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Männer betraten am Montagnachmittag, 28. Juli 2025, gegen 13.50 Uhr ein Mobilfunkgeschäft auf der Bahnhofstraße in der Altstadt und begannen unvermittelt, die ausgestellten Smartphones aus den Halterungen zu reißen. Trotz der Aufforderung einer Mitarbeiterin damit aufzuhören, rissen die Tatverdächtigen an Regalen und beschädigten Ausstellungsmöbel. Nach kurzer Zeit gelang es den Männern zwei Smartphones an sich zu nehmen und aus dem Laden zu flüchten. Ein Zeuge beobachtete die Tatverdächtigen, nahm die Verfolgung auf und sah, dass sie in ein geparktes Auto mit einem ausländischen Kennzeichen auf der Augustastraße stiegen. Das Fluchtauto fuhr in Richtung der Weberstraße. Weitere Einsatzkräfte der Polizei wurden zur Fahndung hinzugerufen und trafen auf der Overwegstraße auf den flüchtigen Passat. Die Insassen wurden aus dem Fahrzeug herausgesprochen und mit Handfesseln fixiert. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige rumänische Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch keine glaubhaften Auskünfte zu dem Besitzer des Autos machen konnte. Außerdem befanden sich ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Duisburger in dem Auto, die mit dem vorangegangenen Diebstahl in Verbindung gebracht werden können. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden die entwendeten Handys aufgefunden und sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und das Auto wurde sichergestellt.

