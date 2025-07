Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Überfall auf Juwelier

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Überfall auf einen Juwelier in Gelsenkirchen-Altstadt sind am Dienstagmittag, 29. Juli 2025, zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Gegen 12.10 Uhr gingen mehrere Notrufe von Zeugen bei der Leitstelle der Polizei ein, die beobachtet hatten, wie zwei maskierte Personen in das Juwelier-Geschäft in der Hauptstraße gestürmt waren. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige, einen 18-Jährigen sowie einen 29-Jährigen, stellen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

