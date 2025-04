Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250417-4: Unbekannte entwenden Audi S6 - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Homejacking

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Donnerstag (17. April) in ein Haus in Bergheim-Fliesteden eingebrochen sein und einen Sportwagen samt Autoschlüssel entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der schwarze Audi S6 gegen 1.30 Uhr noch vor dem Haus am Ortsrand im Bereich der Landesstraße (L) 187 gestanden. Gegen 6 Uhr sei dem Geschädigten aufgefallen, dass der Sportwagen nicht mehr sei und die Haustür einen Spalt offenstehe.

Alarmierte Polizisten schrieben das Auto zur Fahndung aus und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

