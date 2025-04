Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250417-1: Einbruch in Bäckerei - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Täter entwenden Tresor samt Inhalt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (16. April) in eine Bäckerei in Kerpen-Buir eingebrochen zu sein. Laut ersten Ermittlungen entwendeten die Täter einen Tresor samt Inhalt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen Unbekannte zwischen 3.30 und 4.15 Uhr die Eingangstür des Geschäfts aufgehebelt haben. Im Innern sollen die Einbrecher einen Tresor aus der Verankerung gerissen haben.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell