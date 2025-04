Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250416-1: Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Brühl (ots)

Zweite Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (15. April) in Brühl-Kierberg ist eine Autofahrerin (25) schwer verletzt worden. Die Fahrerin (65) eines Opel erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach ersten Ermittlungen sei die 65-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Römerstraße gefahren. Gleichzeitig sei die 25-Jährige in einem VW in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Opelfahrerin in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW. Durch die Wucht des Aufpralls habe der Opel den VW mehrere Meter nach hinten in einen Graben geschoben.

Alarmierte Polizisten befragten Zeugen, dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Theodor-Heuss-Straße im Bereich zwischen dem Daberger Weg und der Willy-Brandt-Straße bis kurz vor 17 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell