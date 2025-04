Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250415-3: Zeugensuche nach Einbruch in Vereinsbüro

Bedburg (ots)

Fensterscheibe beschädigt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in ein Vereinsheim in Bedburg eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen die Unbekannten zwischen Freitagmorgen (11. April) 9 Uhr und Montagmorgen (14. April) 7.30 Uhr in das Gebäude an der Reiner-Zimmermann-Straße ein.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort und nahmen den Sachverhalt auf. Der oder die Täter sollen ein Fenster mit einem Gegenstand eingeschlagen haben, so in die Büroräume gelangt sein und ein Laptop entwendet haben. Beamte fertigten eine Strafanzeige. Weitere Polizisten sicherten Spuren am Tatort. (sc)

