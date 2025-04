Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250415-1: Autofahrerin und Beifahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Auto landete auf dem Dach

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (14. April) in Brühl-Badorf sind eine Autofahrerin (47) und ihr Beifahrer (11) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge sei die Fahrerin (26) eines Mitsubishi auf der Bundesautobahn (BAB) 553 aus Richtung Köln gefahren. An der Anschlussstelle Brühl-Süd habe sie beabsichtigt, nach links auf die Phantasialandstraße in Richtung Brühl abzubiegen. Gleichzeitig sei die 47-Jährige in einem Kia auf der Phantasialandstraße in Richtung Weilerswist unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mitsubishi auf das Dach gedreht worden.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Polizisten die Unfallstelle bis etwa 11.15 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

