POL-REK: 250414-2: Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Brühl (ots) - Gefahrensituation Ein- und Abbiegen Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag (11. April) in Brühl ist eine Fußgängerin (24) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen war die junge Frau gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg der Comesstraße in Richtung Innenstadt gegangen. Zeitgleich fuhr ein Autofahrer (90) von der Comesstraße auf die Poststraße. ...

