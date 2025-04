POL-REK: 250414-1: Junge Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstagnachmittag (12.04.2025) vier Autofahrer verletzt. Ein 46- jähriger Mann befuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem Mercedes die Bonnstraße von Frechen aus kommend in Richtung Pulheim. An der Einmündung zum Frechener Weg warteten bereits vier Autos bei Rot an der Ampel. Dies bemerkte der Unfallfahrer allerdings zu spät und fuhr vermutlich ungebremst auf die stehenden ...

