PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus+++ Gegenstand von Brücke geworfen+++ Betrunken Unfall verursacht und zunächst geflüchtet+++ Unfall zwischen PKW und zwei Motorrädern

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Elbtal, Hangenmeilingen, Bornweg, Dienstag, 08.04.2025, 09:10 Uhr bis 10:09 Uhr

(cw)Ein Einfamilienhaus in Elbtal war am Dienstagvormittag das Ziel von Einbrechern. Nachdem die Bewohner ihr Haus im Bornweg im Ortsteil Hangenmeilingen gegen 09:10 Uhr verlassen hatten, betraten wenige Minuten später zwei Täter das Grundstück und begaben sich zum rückwärtigen Bereich, wo sie eine Terrassentür aufhebelten. Aus dem Haus entwendeten sie unter anderem zwei Fahrräder der Marken "Focus Izalco Max" und "Cannondale CAAD10".

Anschließend flüchteten sie in Richtung der Straße "Am Waldsaum". Die Männer wurden bei ihrer Flucht gefilmt. Einer der Einbrecher kann als 25 bis 35 Jahre alt und mit Glatze beschrieben werden. Er sei schwarz gekleidet gewesen und trug schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Die zweite Person sei ebenfalls 25 bis 35 Jahre alt mit dunklen kurzen Haaren. Er habe eine blaue Jacke und Jeans sowie schwarze Schuhe getragen. Weiterhin hatte er eine rote Sporttasche bei sich. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Gegenstand von Brücke geworfen,

Bundesstraße 54, Gemarkung Hadamar, Abfahrt Niederzeuzheim, Dienstag, 08.04.2025, 14:10 Uhr

(cw)Von einer Brücke über die Bundesstraße 54 bei Hadamar warfen am Dienstagnachmittag Unbekannte einen Gegenstand auf ein Fahrzeug. Dieses wurde dabei beschädigt.

Gegen 14:10 Uhr befuhr der Fahrer eines BMW die B 54 in Richtung Ahlbach. In Höhe der Abfahrt Niederzeuzheim konnte der Mann zwei Personen auf der Brücke über die Bundesstraße wahrnehmen. Beim Näherkommen erkannte er, wie eine der Personen eine Wurfbewegung ausführte. Anschließend zerstörte ein Gegenstand die Beifahrerscheibe seines Fahrzeuges. Beide Personen werden als männlich, etwa 1,70 Meter groß und etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Beide hätten braune Haare gehabt. Während der mutmaßliche Werfer einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben soll, sei die zweite Person mit einem weißen Trainingsanzug bekleidet gewesen.

Hinweise auf die zwei Personen nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Betrunken Unfall verursacht und zunächst geflüchtet, Uhlandstraße, Limburg, Dienstag, 08.04.2025, 21:00 Uhr

(cw)Die Entscheidung, betrunken einen Roller zu fahren, kostete einem Mann in Limburg am Dienstagabend den Führerschein. Er verursachte einen Verkehrsunfall und floh von der Unfallstelle.

Gegen 21:00 Uhr befuhr der Fahrer des Kleinkraftrads die Uhlandstraße, als er unvermittelt in das Heck eines geparkten Kleinbusses fuhr. Dies beobachtete ein Zeuge, der den Fahrer auch beschreiben konnte. Nur kurze Zeit später meldete sich der Halter des Rollers und gab an, dass man vor einigen Wochen sein Kraftrad gestohlen habe und er dies nun anzeigen wolle. Die eingesetzten Beamten bemerkten sofort, dass etwas nicht stimmte, da der Halter verletzt war und auf die Personenbeschreibung des Zeugen passte. Der Grund für den Unfall war auch schnell gefunden, denn ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille. Nachdem seine Verletzungen versorgt waren, wurde ihm auf der Dienststelle Blut abgenommen und auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

4. Unfall zwischen PKW und zwei Motorrädern, Gemarkung Runkel, Landesstraße 3020, Fahrtrichtung Wirbelau, Dienstag, 08.04.2025, 17:20 Uhr

(cw)Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 3020 bei Runkel zum Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern und einem PKW.

Gegen 17:20 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die L 3020 aus Runkel kommend in Richtung Wirbelau, als er nach ersten Ermittlungen aufgrund von Wildwechsel abbremsen musste. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Motorräder hinter dem PKW. Während die Fahrerin des vorausfahrenden Motorrads noch bremsen konnte, gelang dies einem hinter ihr fahrenden Mann nicht mehr. Er kollidierte mit dem Motorrad der Frau und auch mit dem Heck des PKW. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Er musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Schaden an allen Fahrzeugen wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

