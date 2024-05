Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte hebt Geld mit gestohlener EC-Karte ab - ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Am 14. März dieses Jahres bemerkte eine 84-Jährige im Alleecenter den Diebstahl ihrer Debitkarte. Kurze Zeit später hob eine Unbekannte Geld von ihrem Konto ab. Die Polizei sucht die Frau.

Gegen 11 Uhr hob die 84-jährige Essenerin Geld an einem Automaten im Alleecenter ab. Anschließend druckte sie Kontoauszüge an einem weiteren Automaten aus und steckte die Auszüge, das Bargeld und die Debitkarte in ein blaues Mäppchen. Dieses verstaute sie in ihrer Jackentasche.

Kurz vor ihrem Heimweg stellte sie fest, dass das Mäppchen nicht mehr in der Jackentasche aufzufinden war. Sie suchte die Sparkasse auf, um ihre Karte sperren zu lassen. Dort erfuhr sie, dass bereits Bargeld mit ihrer EC-Karte abgehoben wurde. Die Tatverdächtige wurde videografiert.

Der Polizei liegen die Bilder der Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/136269

Wenn Sie Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, nehmen Sie bitte per Mail über hinweise.essen@polizei.nrw.de Kontakt zur Polizei Essen auf oder melden sich telefonisch unter 0201/829-0 bei uns./ ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell