POL-REK: 250415-5: Randalierer bedroht Polizisten mit Messer - Festnahme

Erftstadt (ots)

Staatsanwaltschaft ordnet die Entnahme einer Blutprobe an

Polizisten haben am späten Montagabend (14. April) in Erftstadt-Gymnich einen aggressiven Mann (40) vorläufig festgenommen. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, randaliert und die hinzugerufenen Beamten mit einem Messer bedroht zu haben. Der Festgenommene ist ohne festen Wohnsitz und wird aktuell von den zuständigen Ermittlern vernommen. Der Tatverdächtige muss sich wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.

Laut ersten Ermittlungen soll der Beschuldigte an einer Privatanschrift im Kehlerweg randaliert haben. Hinzugerufene Polizisten trafen den bereits Polizeibekannten nahe des Einsatzortes auf der Straße an. Als er die Beamten erkannte reagierte er sofort aggressiv, schrie herum und bewegte sich hektisch. Die Uniformierten versuchten den Mann zu beruhigen, um die Einsatzsituation zu entspannen. Plötzlich kündigte der 40-Jährige an ein Messer bei sich zu haben. Trotz der direkten Anweisung, die Hände offen zu zeigen griff der vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehende Mann in seine Jackentasche, zog ein Messer und zeigte mit der Klinge in Richtung der Polizisten.

Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen, sicherten die Situation umgehend ab und forderten die Person energisch auf, das Messer fallen zu lassen. Auf diese konsequente Ansprache reagierte der Tatverdächtige, steckte das Messer wieder ein und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten brachten den nunmehr Gefesselten zur Polizeiwache.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein handelsübliches Küchenmesser, das die Polizisten als Beweismittel sicherstellten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

