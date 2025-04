Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250416 -2: Polizisten nehmen mutmaßliche Taschendiebin vorläufig fest

Brühl (ots)

Portemonnaie entwendet

Polizisten haben am Dienstagvormittag (15. April) eine Verdächtige (27) in Brühl nach einem Taschendiebstahl gestoppt und vorläufig festgenommen. Die Beamten fahnden zudem noch nach einer mutmaßlichen Komplizin mit schmaler Statur und dunklen, glatten Haaren. Sie soll einen schwarz-goldenen Rucksack der Marke Skechers bei sich gehabt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll die Geschädigte (86) gegen 11 Uhr in einem Geschäft an der Uhlstraße bemerkt haben, dass zwei Frauen an ihr vorbei gegangen seien und eine der beiden an ihren Rucksack gegriffen habe. Unmittelbar danach habe sie bemerkt, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr im Rucksack befand. Die 27-Jährige habe sie noch im Geschäft erblickt und festgehalten.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, veranlassten die Sperrung der entwendeten Bankkarten und fahndeten nach der weiteren Täterin. Die Beamten befragten die Verdächtige zum Sachverhalt und nahmen sie zwecks zweifelsfreier Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

