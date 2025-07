Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte Frau nach Tankbetrug gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mithilfe mehrerer Bilder sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer tatverdächtigen Betrügerin. Die Unbekannte wird verdächtigt, am Dienstag, 10. Juni 2025, gegen 23.15 Uhr an einer Tankstelle an der Willy-Brandt-Allee in Erle ein Auto betankt und sich anschließend entfernt zu haben, ohne zu bezahlen. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen stellten sich im Zuge der Ermittlungen als gestohlen heraus.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/176037

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell