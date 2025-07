Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unterstützung bei Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtige gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei wegen eines Ladendiebstahls in Verbindung mit einer gefährlichen Körperverletzung nach einem Mann und einer Frau. Der Mann wird verdächtigt, am Donnerstag, 27. Februar 2025, einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße in der Altstadt begangen zu haben. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet, der den vermeintlichen Dieb in sein Büro bat. Im weiteren Verlauf schlug der Tatverdächtige den Ladendetektiv mehrfach. Seine Begleitung, die bislang unbekannte Frau, griff den Mitarbeiter des Drogeriemarkts ebenfalls an. Das tatverdächtige Duo flüchtete anschließend aus den Verkaufsräumen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/175858

