Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hoher Sachschaden bei Unfall unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots)

Am Dienstag (08.Juli) ereignete sich kurz nach 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L880 in Höhe der Ortslage St.Claas. Ein 39-jähriger Autofahrer war in einer leichten Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW eines 28-Jährigen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 39-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell