Feuerwehr Solingen

FW-SG: Dachstuhlbrand in der Annastraße - Feuerwehr Solingen verhindert Ausbreitung auf Nachbargebäude

Solingen (ots)

Am Dienstag, den 13. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Solingen um 10:45 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Annastraße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Großteil des Dachgeschosses in Flammen, und das Feuer begann auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Haus. Die Brandbekämpfung erfolgte unter hohem Aufwand: Zeitweise kamen fünf Strahlrohre gleichzeitig zum Einsatz - sowohl im Innen- und Außenangriff als auch über die Drehleiter. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude und den Gartenbereich erfolgreich verhindert werden. Vor Ort im Einsatz waren zwei Wachen der Berufsfeuerwehr, die IuK-Einheit sowie die Löscheinheiten 5 und 6. Um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen, wurden die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten 5 und 7 besetzt. Insgesamt waren rund 55 Einsatzkräfte beteiligt. Der Einsatz konnte gegen 14:35 Uhr erfolgreich beendet werden.

