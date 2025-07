Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag (08.Juli) bei einem Verkehrsunfall in Ennest leicht verletzt. Der Mann hatte um 14:15 Uhr den kombinierten Fußgänger- und Radweg an der Straße "Zum langen Acker" befahren. Als vor ihm ein 21-Jähriger mit einem Radlader aus einer Firmeneinfahrt auf die Straße einfahren wollte, verlor der Radfahrer im Verlauf eines Bremsmanövers die Kontrolle und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich der 29-Jährige leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell