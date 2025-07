Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag (05. Juli) gegen 16:40 Uhr auf der "Westfalenstraße" (B236) in Lenhausen. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Anschließend prallte er noch gegen ein Verkehrszeichen, ein privates Parkplatzschild sowie gegen einen Blumenkübel und kommt vor einer Hauswand an einem Vordach zum Stehen. Der Mann verletzte sich leicht durch den Unfall. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung des 67-Jährigen als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

